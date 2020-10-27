Hatay'da yangına su taşıyan tanker 13 aracı biçti Yangın bölgesine su taşıyan tanker freni patlaması sonucu 13 araca çarptı, 1 kişi yaralandı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde devam eden yangın bölgesine su taşırken freni patlayan tankerin 13 aracı biçti. Kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.

İskenderun’da yangın bölgesine su taşıyan su tankerinin freninin patlaması sonucu Denizciler Mahallesi’nde 13 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yanan araçları itfaiye ekipleri söndürdü.

Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı.

MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Bozkurt, freni patlayan su tankerinin araçları biçtiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

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