İskenderun'da bir orman yangını daha çıktı; alevler yerleşim yerlerine yaklaştı (3)

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FRENİ BOŞALAN TANKER 6 ARACA ÇARPTI

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yangına müdahale etmek için Denizciler Mahallesi'ne sevk edilen bir su tankerinin caddede freni boşaldı. Tanker, park halindeki 6 araca çarparak, durdu. Çarpışma anında çıkan ses nedeniyle mahalledekiler panik yaşadı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

ALEVLER YÜKSELİYOR

Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda yükselen alevler, yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı. Evlerin boyunda yükselen alevler nedeniyle bölgede ulaşımda da sorun yaşanıyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken güvenlik görevlileri de vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırıyor. Kasım NARCI/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ-Kasım NARCI

2020-10-27 17:04:35



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