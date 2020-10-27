İskenderun'da bir orman yangını daha çıktı; alevler yerleşim yerlerine yaklaştı (4)

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BAKAN PAKDEMİRLİ, HATAY'A GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun ilçesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan, çevredeki evleri de tehdit eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gidiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, tüm programlarını iptal ederek Hatay'daki yangın bölgesine geçiyor" denildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ-Kasım NARCI

2020-10-27 17:17:52



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