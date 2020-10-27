İskenderun’daki orman yangınına soruşturma Kontrol altına alınamayan yangın, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’ne doğru ilerliyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Denizciler Mahallesi Akarca mevkisinde çıkan yangın, yerleşim yerlerine yakın alanda etkili oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Tehdit altında olan evler tahliye edilirken, yangın İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’ne doğru ilerliyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için müdahaleyi sürdürüyor.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı da orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

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