İskenderun'da bir orman yangını daha çıktı; alevler yerleşim yerlerine yaklaştı (5)



BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yangını söndürme çalışmalarını inceledi. Helikopterle bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, Mersin´in Anamur ilçesinde, Adana´nın Kozan ilçesinde ve İskenderun´daki yangınların son durumu hakkında bilgiler verdi. Türkiye genelinde bugün 17 yangınla mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, Anamur ve İskenderun´daki yangınlar hariç hepsinin kontrol altına alındığını kaydetti.

Anamur´daki yangına 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle müdahale ettiklerini aktaran Bakan Pakdemirli, önlem amaçlı Uçarı Mahallesi´nin boşaltıldığını ancak yangını kontrol altına alma çalışmalarının iyiye gittiğini vurguladı. Bakan Pakdemirli, İskenderun´da 14.25´te çıkan yangına 14.35´te ilk müdahalenin yapıldığını belirterek, "139 arazöz, 15 dozer ve 650 personel yangına müdahale ediyor. 30 derece sıcaklığın olduğu, nemin yüzde 30 civarında gittiği koşullar altında bugün maalesef yangın sarp koşullar altında ilerledi. Buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Sarıseki Mahallesi´nde bazı tahliyeler yapılmıştı ancak vatandaşlar da evlerine geri döndü. Yangının otoban kenarından çıktığı varsayılıyor. Bununla ilgili valiliğimiz tarafından herhangi bağlantı bulunmadı. Taş ocağının karşı tarafındaki yangın şu an en büyük odak noktamız. Coğrafi şartların sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerine devam edilmesi çalışma koşullarımızı biraz zorluyor ancak en kısa zamanda kontrol altına alma noktasında arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar" diye konuştu.

SABOTAJ İHTİMALİNİ YOK SAYMAMAK LAZIM

Yangında sabotaj ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Bakan Pakdemirli, "Terör ihtimali olabilir, bunu yok saymamak lazım ama herhangi bir bağlantı bulunmuş değil. Tüm odağımız yangının sönmesi. Kolluk kuvvetlerimiz, valiliğimiz soruşturmalarını yapıyor ama ne bir ipucu ne de bağlantı var. Yerleşim yerlerinde önemli zarar yok. Sadece bir evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun İzzet NAZLIUfuk AKTUĞ

2020-10-27 20:43:37



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