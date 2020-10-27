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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli: "Sabotaj ihtimali var ama herhangi bir bulguya rastlanmadı"

İHA

Bakan Pakdemirli: "Sabotaj ihtimali var ama herhangi bir bulguya rastlanmadı"

Hatay'daki orman yangınının takip ve koordinesi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını inceledi. Bakan Pakdemirli, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu ama henüz bir bulguya rastlanmadığını söyledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınının takip ve koordinesi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulunduktan sonra karadan da incelemelerini sürdürdü. İncelemeler sırasında gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, Mersin’in Anamur ilçesinde, Adana’nın Kozan ilçesinde ve İskenderun’daki yangınların son durumu hakkında bilgiler verdi. Türkiye genelinde bugün 17 yangınla mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, Anamur ve İskenderun’daki yangınlar hariç hepsinin kontrol altına alındığını kaydetti.

"En kısa zamanda kontrol altına almaya çalışacağız"
Anamur’daki yangına 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle müdahale ettiklerini aktaran Bakan Pakdemirli, önlem amaçlı Uçarı Mahallesi’nin boşaltıldığını ancak yangını kontrol altına alma çalışmalarının iyiye gittiğini vurguladı. Bakan Pakdemirli, İskenderun’da 14.25’te çıkan yangına 14.35’te ilk müdahalenin yapıldığını belirterek, “139 arazöz, 15 dozer ve 650 personel yangına müdahale ediyor. 30 derece sıcaklığın olduğu, nemin 30 civarında gittiği dik koşullar altında bugün maalesef yangın sarp koşullar altında ilerledi. Buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Sarıseki Mahallesi’nde bazı tahliyeler yapılmıştı ancak vatandaşlar da bu evlerine geri döndü. Yangının çıkış sebebi olarak da otoban kenarından çıktığı varsayılıyor. Bununla ilgili valiliğimiz tarafından herhangi bağlantı bulunmadı. Taş ocağının karşı tarafındaki yangın şu an en büyük odak noktamız. Coğrafi şartların sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerine devam etmesi biraz daha çalışma koşullarımızı daha zorluyor ancak en kısa zamanda kontrol altına alma noktasında arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar” diye konuştu.
Yangında sabotaj ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Bakan Pakdemirli, “Terör ihtimali olabilir, bunu yok saymamak lazım ama herhangi bir bağlantı bulunmuş değil. Tüm odağımız yangının sönmesi. Kolluk kuvvetlerimiz, valiliğimiz soruşturmalarını yapıyor ama ne bir ipucu ne de bağlantı var. Yerleşim yerlerinde önemli zarar yok. Sadece bir evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli, yangında şu ana kadar sadece bir yerleşim yerinin zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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