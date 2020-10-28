Hatay’da yangın kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Defne ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çökek ve Koçören Mahallesi ortasında bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangını çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürüldü. soğutma yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.