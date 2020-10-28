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Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun´da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi (2)

DHA

Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun´da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi (2)


'HAYVANLARIMIZI ALIP ÇIKTIK'
Hatay´ın İskenderun ilçesinde dün çıkan, bugün de devam eden yangında Akarca, Sarısekin, Denizciler ve Azganlar mahalleleri zarar gördü. Bölgede alevler etkisini yitirirken, bazı tarım arazileri zarar gördü, ağaçlar yandı. 
Azganlar Mahallesi´nde yangında evi yanan Murat Vural (43), alevlere engel olamadıklarını kaydetti. Alevleri ilk gördüklerinde evlerine ulaşmayacağını düşündüklerini belirten Vural, "Olan oldu. Biz elimizden geleni yaptık ama evimizi kurtaramayacağımızı anladığımızda aile olarak toparlandık ve hayvanlarımızı da alıp çıktık. Evimiz tamamen yandı. Yapacak bir şey yok. Tek söyleyeceğim, kimsenin yıkılmaması ve dik durmasıdır. Bunu yapanlar istediklerini yapmaya devam etsin. Biz buradayız. Burası Türkiye, arkamızda devletimiz var. Giden malımız olsun, yenisi gelir. Ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar boş" diye konuştu.
Yanan evlerini görünce gözyaşlarına hakim olamayan Murat Vural´ın oğlu Semih Vural (13) ise çok korktuğunu ifade etti. Yangına hazırlıksız yakalandıklarını dile getiren Vural, "Zor kaçtık. Tavuklarımızı, ineklerimizi kurtarmaya çalıştık. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi.
Nimet Vural da hem akrabası hem de komşusu olan Murat Vural´ın evi yandığı için çok üzüldüğünü dile getirdi. Canlarını zor kurtardıklarını kaydeden Vural, yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Can ÇELİK
2020-10-28 11:57:39

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