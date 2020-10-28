Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan orman yangınının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındığını duyurdu.DHA-Flaş Haber Türkiye-Hatay
2020-10-28 12:07:13
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