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Bakan Pakdemirli: "Hatay yangını kontrol altına alındı" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınının 22 saat sonra kontrol altına alındığını açıkladı Pakdemirli, yangınla ilgili şu ana kadar terör bulgusuna rastlanmadığını belirtti

İHA

Bakan Pakdemirli: "Hatay yangını kontrol altına alındı" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınının 22 saat sonra kontrol altına alındığını açıkladı Pakdemirli, yangınla ilgili şu ana kadar terör bulgusuna rastlanmadığını belirtti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki yangının 22 saat sonra kontrol altına alındığını açıkladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Basın açıklamasında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını, alanda soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Yangınlarda sadece ağaçların değil yaban hayatının da yok olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve 3 İHA ile ayrı ayrı üç kurumun İHA'larını dün akşam kullandık, bu kurumlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere arazi koşulları zor, meteorolojik koşullar son derece zor olduğu arazi koşullarında son derece zor olduğu ve büyük bir yangınla karşı karşıyaydık. Devletin tüm kurumları burada başta tarım orman bakanı olarak ben buradayım, orman genel müdürümüz maalesef bir karantina dönemi yaşamak durumunda ama orman genel müdür yardımcımız buradaydı. Burada çalışmalara katkı sağlayan orman teşkilatımıza, kamu kuruluşlarımıza, belediyelerimize, Kızılayımıza, güvenlik güçlerimize hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki burada can kaybımız yok sevindirici olan taraf ama her zaman söylediğimiz gibi ormanlarda sadece ağaç yanmıyor ormanlarda da yaban hayatta yok oluyor. Tamir edilemez veya çok uzun zamanda tamir edilebilecek durumlar ortaya çıkabiliyor" dedi.
3 mahallede maddi hasarın meydana geldiğini belirten Pakdemirli, "Birincisi Akarca Mahallesi 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev ve bir ahır etkilendi. Azganlık Mahallesi'nde de 3 ev ve bir ahır etkilendi. Hasar tespiti sonrasında da hasarlar İskenderun belediyemiz ve valiliğimiz tarafından karşılanacak" diye konuştu.
Yangının sabah kontrol altına alındığını fakat kesin netice almak için öğle saatlerine kadar çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, "Yangını sabah saatleri itibariyle itibariyle de kontrol altına aldık diyebilirim ama ihtiyatlı olmak ve değişik bölgeler ve meteoroloji koşulları göz önünde bulundurarak bu saatlere kadar da soğutma faaliyetlerinden aldığımız daha başarılı neticeler vasıtasıyla bu saat itibariyle yangını kontrol altına aldığımızı açıklıyoruz" şeklinde konuştu.
Yangınla ilgili olarak ellerinde benzin bidonu bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını fakat savcılık tarafından serbest bırakıldıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu ana kadar terör bulgusuna rastlanmadığını belirtti. Bakan Pakdemirli açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Yine tabii ki sorular gelecek terörler alakalı dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen iki kişi güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı ama sorguları yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldılar. Yine ayrıca dün Hatay Yayladağı'nda çıkan ve söndürülen kırsal alan yangınının şüphelisi 2 kişi de tespit edildi ve ilçe jandarma komutanlığı tarafından da gözaltına alındılar ve sorguları sürüyor. Yakın zamanda terör faaliyetleri ile ilgili konuların yaşanmış olması böyle bir şüpheyi akla getiriyor ama bununla ilgili şu anda dün akşam da açıkladığımız gibi herhangi bir bağlantı bulunmadık, herhangi bir ipucu yok. Bu yangın üzerindeki tutuklanan kişiler de şu anda serbestler, savcılık kovuşturmasına devam edilmesine gerek görmedi. Yeni bir bulgu olursa valiliğimiz gerekli açıklamaları yapacaktır. Her defasında aynı şeyi söylemek zorunda kalıyoruz ama bu yanan alanların hiçbir metrekaresinde hiçbir şey yapılmaz yapılamaz. Yanan alanlar orman olanları anayasanın koruması altındadır anayasanın güvencesi altındadır. Bu alanların en kısa zaman içerisinde temizlik faaliyetlerini takip ederek, tekrar ağaçlandırmaları sağlanacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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