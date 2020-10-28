İdlib ve Halep kırsalındaki sivillere 200 ton patates yardımı



Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB (SURİYE), (DHA)SURİYE'nin İdlib ve Halep kentleri kırsalındaki kamplarda kalan 4 bin aileye, 200 ton patates dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye´nin İdlib ve Halep kentlerinin kırsallarındaki sığınmacı kamplarında yaşayan 4 bin aileye 200 ton patates dağıtıldı. Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin kamplarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Savaşın devam etmesi nedeniyle insanların ülkenin kuzeyindeki daha güvenli bölgelere geldiğini ifade eden Tosun, her yıl çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısının giderek arttığını kaydetti.

Kamplarda yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarını daha da yoğunlaştıklarını belirten Tosun, "Patatesleri 50 kiloluk çuvallar halinde ailelere teslim ettik. Bu bölgedeki kampları desteklemeye devam edeceğiz. Suriye genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor'' şeklinde konuştu.

İHH, Suriye´de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-28 13:42:19



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