Hatay’da yaklaşık 200 hektarlık alan yandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan ormanın yangında yaklaşık 200 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.
İskenderun'un Akarca, Sarıseki ve Azganlık mahallelerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 3 mahalledeki evlerde maddi hasar meydana gelirken yaklaşık 200 hektarlık orman alanı zarar gördü.
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