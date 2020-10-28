Suriye'de 4 bin aileye 200 ton patates dağıtıldı

Suriye iç savaşının sürdüğü İdlib ve Halep kentlerinde 4 bin aileye 200 ton patates yardımı yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib ve Halep illerinin kırsallarında bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan 4 bin aileye dönemsel olarak 200 ton patates dağıtıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kamplarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle insanların ülkenin kuzeyindeki daha güvenli bölgelere geldiğini ifade eden Tosun, her yıl çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısının giderek arttığını kaydetti.

Kamplarda yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarını daha da yoğunlaştıklarını belirten Tosun, "İdlib ve Halep illerinin kırsal kesimlerindeki kamplarda yaşayan ailelere dönemsel olarak toplamda 200 ton patates dağıttık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 4 bin aile faydalandı. Patatesleri 50 kiloluk çuvallar halinde ailelere teslim ettik. Bu bölgedeki kampları desteklemeye devam edeceğiz. Suriye genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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