Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun´da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi (4)

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YANAN ALANLAR, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hatay´ın İskenderun ilçesinde, dün öğle saatlerinde başlayan ve 22 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan orman yangını, yerleşim bölgelerini de tehdit etti. Yangın nedeniyle birçok mahalle de tahliye edildi. Akarca Mahallesi´nde alevler, evlere az mesafe kala kontrol altına alınabildi. Yangından etkilenen bölge, havadan dronla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Rüşan Anıl ATAR

2020-10-28 16:08:06



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