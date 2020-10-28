Suriyeli yetim çocuklar barış ve kardeşlik için zeytin topladı



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli yetim çocuklar için inşa edilen Reyhanlı Eğitim Köyü'nde bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen 'Zeytin Toplama Şenliği' düzenlendi. Çocuklar, koronavirüs tedbirlerine uyarak barış ve kardeşlik için zeytin topladı.

Reyhanlı Eğitim Köyü'nde düzenlenen Zeytin Toplama Şenliği'nde gönüllerince oynayan Suriyeli yetim çocuklar ayrıca barış dileklerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı. Çocukların ilk elden zeytin toplamaları ve eğlenceli bir gün geçirmeleri adına 22 dönüm zeytin bahçesinde Yetim Vakfı'nca düzenlenen etkinlikte koronavirüs tedbirleri gereği sosyal mesafeye uyularak 150 Suriyeli yetim çocuk ağaçlardan zeytin topladı. Büyük bir heyecanla dallara uzanan çocuklar, gruplara ayrılarak kendi aralarında zeytin toplama yarışı da düzenledi. Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, "Zeytin aynı zamanda barışın sembolüdür. Yetim çocuklarımızın üzerinden dünyaya barış mesajı vermek istiyoruz" dedi.

Şenliğe katılan Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan ise şöyle konuştu:

"Daha önce de olduğu bu yıl da bir araya geldik. Gerçekten güzel faaliyetler yapılıyor. Yetim köyümüz Suriye'den gelen çocuklarımızın güzel bir eğitim almaları kol kanat germeleri açısından önemli bir fonksiyondur. Bu şenlik güzel günlerin gelmesine de vesile olur." DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-28 16:09:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.