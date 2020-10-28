Samandağ’daki yangında arı kovanları kül oldu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangınında arı kovanları kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu ve Kuşalanı mahalleri ortasında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangında arı kovanları zarar gördü

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması sürüyor.

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