İskenderun'da öldürülen 2 teröristle ilgili soruşturmada 4 ilde 5 kişi yakalandı



İSKENDERUN (Hatay), (DHA) HATAY'ın Payas ilçesinde güvenlik noktasına taciz ateşi açtıktan sonra kaçtıkları İskenderun'da etkisiz hale getirilen 2 terörist ile ilgili sürdürülen çalışmalar sonucu 4 ilde 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki meydene gelen ve güvenlik güçlerince engellenen terör eylemine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"26.10.2020 günü Payas ilçesinde bir vatandaşın aracını gasp ederek İskenderun ilçe merkezine gelen iki bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada bir terör örgütü üyesinin üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğü, diğer bölücü terör örgütü üyesinin ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildiği olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı ve yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibari ile İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam beş kişi gözaltına alınmıştır. Bunun yanında 27.10.2020 tarihinde İskenderun ilçesine bağlı Denizciler, Sarıseki ve Azganlık Mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak şu ana kadar ifadesine başvurulan kişilerin olayla ilgili bağlantısı olduğuna dair herhangi bir delil elde edilememiştir. Ancak olayla ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde soruşturma işlemleri devam etmektedir." DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

2020-10-28 22:49:54



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