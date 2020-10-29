Belen’de silah operasyonu

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Hatay’ın Belen ilçesinde 3 adet silah ve 41 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, Issume mahallesinde, 2 adet tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 41 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili, Ü.G isimli şüpheli gözaltına alındı.

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