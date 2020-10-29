Hatay’da barkodları kesilmiş ilaç ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da karekod ve barkod kısımları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi.

Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Antakya’ya bağlı Altınçay Mahallesi’nde bir evde yaptığı aramada birçoğunun karekod ve barkod kısımlarının kesildiği ve yırtıldığı tespit edilen 4 bin 308 kutu, 23 şişe, 2 bin 395 adet hap, 26 bin 760 tablet ilaç ele geçirildi.

Şüpheliler A.A. ve A.H. hakkında adli işlem yapıldı.

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