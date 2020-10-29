29 Ekim'e bisikletli bayraklı kutlama

Hatay'ın Erzin ilçesinde, bisikletlerle kalp figürü oluşturularak dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.
Erzin'de “İki Gün İki Teker Bisiklet Topluluğu” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Erzin Şehir Stadı'nda bir araya gelerek bisikletleriyle kalp figürü oluşturup, dev Türk Bayrağını dalgalandırdılar.
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