Yayladağı'ndaki orman yangınına 1 tutuklama

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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangınla alakalı olduğu düşünülen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Denizgören Mahallesi kırsalında çalılık alanda çıkan yangın sonrası inceleme başlatan Yeditepe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan H.A. isimli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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