Samandağ’da terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Uzunbağ Mahallesi'nde bulunan yol kenarındaki duvarlara ve HATSU binasının duvarına, 23 Ekim Cuma günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce terör örgütü TKP/ML’nin sözde kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın resmi ile “Umut dağlarda, partizanlarda, Dersim’de düşene, dövüşene bin selam” şeklinde sprey boya ile yazılar yazılmak suretiyle propaganda yapıldığı tespit edildi.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucunda, propaganda yapan şahısların A.H.A. ve E.A. olduğu kamera kayıtlarından belirlendi. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde bulunan TKP/ML terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen eğitim çalışma notları bulundu.

Şüpheli şahıslar, terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan sevk edildiği adli makamca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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