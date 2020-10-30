Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz'un testi pozitif çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz'un testi pozitif çıktı

İHA

Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz'un testi pozitif çıktı

Hatay'ın Kırıkhan İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un Covid19 testi pozitif çıktı.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 27 Ekim Salı gününden itibaren, kendisini izole etmek için 14 gün süreyle evinde tedavi ve dinlenme amaçlı olarak karantinaya çekildi.
Kırıkhan Belediye Başkanlığını, AK Parti Meclis Üyesi Nurettin Aksoy vekaleten yürütecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samandağ’da terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samandağ’da terör örgütü propagandası yapan 2 kişi ...
Hatay'da sahte para operasyonu Altınözü ilçesinde sahte 156 bin ABD doları ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da sahte para operasyonu Altınözü ilçesinde ...
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Hatay’da 2 bin 730 litre sahte rakı ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 2 bin 730 litre sahte rakı ele geçirildi
Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler Bir iş yerinin açılışında künefe kostümü giydirilen kadınla, mozaik kostümü giyen bir erkeğe temsili nikah merasimi yapıldı Başkan Savaş: "Tüm olumsuzluklara rağmen Hatay tarihiyle ve gastronomisiyle dünyaya mesaj vermeye devam edecek"
YEREL HABERLER Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler Bir iş ...
Tüp bayisi yangınında faciadan dönüldü Tüp bayisinde çıkan yangında bina boşaltılırken, daire sahipleri yangını endişeli gözlerle izledi
YEREL HABERLER Tüp bayisi yangınında faciadan dönüldü Tüp bayisinde ...
Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını Boya deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını Boya ...
Polis aracıyla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Polis aracıyla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Cumhuriyet Bayramını böyle kutladılar Cumhuriyet Bayramını at arabası ile kutladılar, nostaljiyi yeniden yaşattılar
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramını böyle kutladılar Cumhuriyet ...
Erzinli bisikletlilerden kalp kareografili 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Erzinli bisikletlilerden kalp kareografili 29 Ekim ...
Yayladağı'ndaki orman yangınına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Yayladağı'ndaki orman yangınına 1 tutuklama
Yayladağ'da çıkan yangınla ilgili 1 tutuklama
YEREL HABERLER Yayladağ'da çıkan yangınla ilgili 1 tutuklama
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Hatay’da DHKP-C operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay’da DHKP-C operasyonu: 16 gözaltı
Hatay’da bin 810 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da bin 810 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Hortuma kapılan araçta beli kırılan genel müdürün kardeşi: Şoförü canını kurtardı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Hortuma kapılan araçta beli kırılan genel müdürün ...
Hortuma kapılan araçta beli kırılan genel müdürün kardeşi: Şoförü canını kurtardı
YEREL HABERLER Hortuma kapılan araçta beli kırılan genel müdürün ...
29 Ekim'e bisikletli bayraklı kutlama
YEREL HABERLER 29 Ekim'e bisikletli bayraklı kutlama
İskenderun Kaymakamı Yönden: Cumhuriyetin 97'nci yılında her şeye rağmen ayaktayız
YEREL HABERLER İskenderun Kaymakamı Yönden: Cumhuriyetin 97'nci ...
Hatay'da su sümbülleriyle mücadele sürüyor Temizleme teknesiyle şehir merkezinde bulunan köprü direklerine takılan sümbüller toplanıyor
YEREL HABERLER Hatay'da su sümbülleriyle mücadele sürüyor Temizleme ...
Hatay’da barkodları kesilmiş ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da barkodları kesilmiş ilaç ele geçirildi
Belen’de silah operasyonu
YEREL HABERLER Belen’de silah operasyonu
Hatay’da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da tarihi eser operasyonu
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Operasyonda 98 kilo 125 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu: 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X