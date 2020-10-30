Hatay’da temsili zeytin hasadı Altınözü ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa organize ettiği 4.sü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında temsili zeytin hasadı yapıldı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında ilk temsili zeytin hasadı yapıldı.

Altınözü ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa organize ettiği 4.sü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında temsili zeytin hasadı yapıldı. Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal’ın da katıldığı festivale AK Parti ve CHP’li milletvekilleri de katıldı.

Temsili zeytin hasadı ve zeytin ağacı dikiminden sonra konuşma yapan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, zeytinyağının Hatay ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek “Hatay’ın zeytinyağının yüzde 50’sinden fazlasını üreten, zeytin varlığının yüzde 30’undan fazlasına sahip olan Altınözü’nde ekim ayı hummalı bir dönem. Sabah saat 56 sularında patpatlarla, traktör römorkları ile teyzeler, amcalar, ablalar bahçelerini gidip, zeytini toplayıp onun yağa dönüşme sürecini takip ederler. Hatay, zeytin ve zeytinyağı bir arada kullanılsın istiyoruz. Türkiye’deki 170 milyon zeytin ağacından eğer 17 milyonu Hatay’da ise bunun bilinmesi gerekiyordu. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali bir yerde Hatay’ın festivali. Hatay zeytinyağının Hatay ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Bu sene yok yılı ama rekolte geçen yıl Hatay’da 25 bin tondu. Bunun yarısı Altınözü’ndeydi. Bu sene beklenen 15 bin ton bunun yine yarısı Altınözü diye bekleniyor” dedi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise Altınözü’nün zeytinini ve zeytinyağını tanıtmaya devam edeceklerini belirterek, “Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz zeytin ve zeytinyağı festivalinin, buruk geçiyor ama biz Altınözü’nün zeytinini ve zeytinyağını tanıtmaya ve tattırmaya devam edeceğiz. tüm hemşerilerimin hasat mevsimi bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal ve katılımcılar, hazırlanan zeytin ve zeytinyağını tattılar.

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