Amanoslar'da terör örgütüne ait piyade tüfeği ele geçirildi

Hatay'da, Amanos Dağlarında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 adet M16 piyade tüfeği ile dolu 6 şarjör ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hatay ve Van'da düzenlenen operasyonlarda örgüte ait mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos Dağları'nda terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 1 M16 piyade tüfeği, dolu 6 şarjör, 30 elektrikli fünye, 2 terörist kıyafeti ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.