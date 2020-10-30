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Ufuk AKTUĞ/BELEN, (Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan demir malzeme yüklü TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Belen ilçesinden Antakya istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen demir yüklü TIR, bir anda motor kısmından alev aldı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görülürken Belen-Topboğazı mevkisinde trafikte kısa süreli aksama oldu. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Belen Ufuk AKTUĞ

2020-10-30 19:18:29



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