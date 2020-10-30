Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

DHA

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Hatayspor, pazartesi günü oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. 
Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından takımın idmanlara başladığı bildirildi. Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde takım halinde antrenmanlara başlayan bordo-beyazlı takım, 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. İdman, 1 saat 20 dakika sürdü. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-10-30 21:44:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da tır cipe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da tır cipe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Hataysporlu futbolcuların testleri negatife döndü Hatayspor'da Sivasspor mesaisi başladı
YEREL HABERLER Hataysporlu futbolcuların testleri negatife ...
Kına gecesine gidenlerin cipi ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kına gecesine gidenlerin cipi ile TIR çarpıştı: 3 ...
Hatayspor'da futbolcuların Covid-19 test sonuçları negatife döndü
YEREL HABERLER Hatayspor'da futbolcuların Covid-19 test sonuçları ...
Hatay'da demir yüklü TIR alev aldı
YEREL HABERLER Hatay'da demir yüklü TIR alev aldı
Payas’ta 100 polis ile “Huzur ve Güven” asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Payas’ta 100 polis ile “Huzur ve Güven” asayiş ...
Suriye sınırında yakalandı; çantasından sahte 156 bin dolar çıktı
YEREL HABERLER Suriye sınırında yakalandı; çantasından sahte 156 bin ...
Hatay´da sahte içki üretilen eve baskın; 2 bin 730 litre ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay´da sahte içki üretilen eve baskın; 2 bin 730 ...
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
YEREL HABERLER Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda ...
Amanoslar'da terör örgütüne ait piyade tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Amanoslar'da terör örgütüne ait piyade tüfeği ele ...
Hatay’da temsili zeytin hasadı Altınözü ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa organize ettiği 4.sü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında temsili zeytin hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Hatay’da temsili zeytin hasadı Altınözü ilçesinde ...
Amanoslar'daki terör operasyonunda piyade tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Amanoslar'daki terör operasyonunda piyade tüfeği ele ...
İnme riski azaltılabilir Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Kara: "İlk dört saat hayati öneme sahip"
YEREL HABERLER İnme riski azaltılabilir Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. ...
Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz'un testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz'un testi pozitif ...
Samandağ’da terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samandağ’da terör örgütü propagandası yapan 2 kişi ...
Hatay'da sahte para operasyonu Altınözü ilçesinde sahte 156 bin ABD doları ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da sahte para operasyonu Altınözü ilçesinde ...
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Hatay’da 2 bin 730 litre sahte rakı ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 2 bin 730 litre sahte rakı ele geçirildi
Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler Bir iş yerinin açılışında künefe kostümü giydirilen kadınla, mozaik kostümü giyen bir erkeğe temsili nikah merasimi yapıldı Başkan Savaş: "Tüm olumsuzluklara rağmen Hatay tarihiyle ve gastronomisiyle dünyaya mesaj vermeye devam edecek"
YEREL HABERLER Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler Bir iş ...
Tüp bayisi yangınında faciadan dönüldü Tüp bayisinde çıkan yangında bina boşaltılırken, daire sahipleri yangını endişeli gözlerle izledi
YEREL HABERLER Tüp bayisi yangınında faciadan dönüldü Tüp bayisinde ...
Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını Boya deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını Boya ...
Polis aracıyla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Polis aracıyla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Cumhuriyet Bayramını böyle kutladılar Cumhuriyet Bayramını at arabası ile kutladılar, nostaljiyi yeniden yaşattılar
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramını böyle kutladılar Cumhuriyet ...
Erzinli bisikletlilerden kalp kareografili 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Erzinli bisikletlilerden kalp kareografili 29 Ekim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X