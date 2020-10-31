Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş pozitif çıktı

Bayraklı Belediye Başkanı: Çok acı bir durum

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Hatay’ın Hassa İlçe Belediye Başkanı Mehmet Karataş’ın Covid19 testi pozitif çıktı.

Hassa İlçe Belediye Başkanı Mehmet Karataş’ın dün pozitif olduğunu öğrendiğinden itibaren kendisini izole etmek için 14 gün süreyle evinde karantinaya çekildi.

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