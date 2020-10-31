Atakaş Hatayspor´da Demir Grup Sivasspor mesaisi sürüyor

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) Hatayspor, 2 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antremanla sürdürdü.
Bordo-beyazlı ekip, futbolcuların ve kulüp çalışanlarının son yaptırdıkları koronavirüs testinin sonuçlarının negatif çıkmasının ardından takım olarak çalışmalara başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yönettiği antreman yaklaşık 2 saat sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen idmanda, 5'e 2 top kapma, hava topu ve şut çalışması yapıldı. İki haftalık sürenin ardından, Sivasspor maçına sıkı bir şekilde hazırlanan bordo-beyazlı futbolcuların morallerinin yüksek olduğu gözlemlendi. Bordo-beyazlı ekip ligde en son 4 Ekim günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşmış ve 6-0 mağlup olmuştu.
Atakaş Hatayspor, 2 Kasım Pazartesi saat 20.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-10-31 16:20:41
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