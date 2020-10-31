Hatayspor'da, Sivasspormaçı öncesi sevindirici haber Tüm futbolcuların testi negatif çıktı

Futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeli olmak üzere toplamda 17 futbolcunun korona virüse yakalandığı Hatayspor'da yaplan son testlerin sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.
Süper Lig takımlarından Hatayspor'da, Sivasspor maçı öncesi sevindirici haber geldi. 17 futbolcusunun, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelinin testlerinin pozitif çıkması sonucu 2 hafta maçları ertelenen bordobeyazlı kulüpte, Sivasspor maçı öncesi yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor maçı öncesi, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan COVID19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
Hatayspor, 2 Kasım Pazartesi günü Antakya Atatürk Stadyumunda Sivasspor'u konuk edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.