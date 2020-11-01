Hatay Müftüsü Bilgili'nin Covid testi pozitif çıktı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin yeni tip korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Müftü Ömer Faruk Bilgili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde karantinada olduğunu ifade eden Bilgili, "Çok şükür baş ağrısı hariç iyiyim, evde ailecek istirahat ediyoruz. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Hatay'da daha önce AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz ve Hassa Belediyesi Başkanı Mehmet Karataş'ın da Covid19 testi pozitif çıkmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.