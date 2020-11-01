Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, ligin 7. haftasında pazartesi günü evinde karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
17 futbolcusunun virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 2 haftadır maç yapamayan Hatayspor, ligde oynadığı 4 maçta 7 puan toplamıştı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.