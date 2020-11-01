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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

İHA

Hatay’da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobilin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; kaza, ilçeye bağlı Numune Evler Mahallesi Şehit Necati Keskin bulvarı üzeri Neşeli Sokak girişi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 EAM 462 plakalı Mercedes marka otomobil, seyir halinde gittiği sırada 16 yaşındaki Dahar Uyulğan isimli gence çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Uyulğan çevre sakinleri ve yakınları tarafından 112 Acil sağlık ekipleri beklenilmeden devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Dahar Uyulğan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayı duyan Dahar Uyulğan’ın yakınları hastaneye akın etti.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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