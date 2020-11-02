Hatay’da motosikletten atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı

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Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir motosikletten atılan poşetten 2005 adet Captagon hap çıktı.

Alınan bilgiye göre, Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 LT plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan sürücünün elinde bulunan poşeti yere atarak, geldiği istikamete dönüp kaçtığını fark etti. Yere atılan poşeti inceleyen ekipler, uyuşturucu 2005 adet captagon hap ele geçirdi.

Yapılan çalışma sonucunda kaçan motosiklet sürücüsünün R.K. ve yolcu olarak bulunan şahsın A.S. isimli şahıslar olduğu kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından Hatay Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

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