Damat, gelini altınları almak için dövmüş

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ufuk AKTUĞ/BELEN(Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde dün yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.´yi döven damat Hüseyin İ. tutuklandı. Hüseyin İ.´nin gelini, takılan altınları almak için dövdüğü belirtildi.

İlçedeki Gedik mevkiinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ., araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini, tokat atıp yumruklayarak dövdü. O anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından gelin Fatma Ş.'nin şikayeti üzerine Hüseyin İ. gözaltına alındı. Hüseyin İ.´nin, takılan altınları almak için Fatma Ş.´yi dövdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün `yağma´ suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Ufuk AKTUĞ-İzzet NAZLI

2020-11-02 16:45:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.