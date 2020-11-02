Kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeğe çantasıyla vurup, tokat attı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir kadın, bilinmeyen nedenle tartıştığı erkeğe çantayla vurulup, tokatladı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, dün akşam Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında isimleri henüz öğrenilemeyen kadınla erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, erkeğe çantasıyla vurdu, tokatladı. Erkek ise kadına karşılık vermedi. Bir süre sonra erkek, kadının yanından uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2020-11-02 16:56:23
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