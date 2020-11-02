Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile maçın ilk yarısını 11’lik beraberlikle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada soldan Uğur Çiftçi’nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 01
8. dakikada sağdan Selim Ilgaz’ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 11
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol xx, Bahtiyar Birinci xx, Cemil Tunç xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Jean Billong xx, Aabid Rayane xx, Selim Ilgaz xx, Gökhan Karadeniz xx, Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xx, David Akıntole xx, Ruben Riberio xx Popov, Mame Diouf xx
Yedekler: Buğra Boyar, Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Isaac Sackey, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
D.G. Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx, Max Gradel xx, Yatabare xx, Samba Camara xx, Barış Yardımcı xx, Hakan Arslan xx, Faycal Fajr xx, Kayode xx, Caner Osmanpaşa xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Claudemir, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Rodriqe Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Max Gradel (dk. 6) (D.G. Sivasspor), Babajide Akintola (dk. 8) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yatabare (D.G. Sivasspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.