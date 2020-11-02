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Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - D.G. Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - D.G. Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 11 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
6. dakikada soldan Uğur Çiftçi’nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 01
8. dakikada sağdan Selim Ilgaz’ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 11
75. dakikada Mame Diouf topu ağlara gönderdi ancak, ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol xx, Bahtiyar Birinci xx, Cemil Tunç xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Jean Billong xx, Aabid Rayane xx, Selim Ilgaz xx (Aaron Boupendza dk. 76 xx), Gökhan Karadeniz xx (Helder Barbosa dk. 62 xx), Pablo Santos xx (Soner Örnek dk. 90 ?), Mesut Çaytemel xx, David Akıntole xx, Ruben Riberio xx Popov, Mame Diouf xx (Isaac Sackey dk. 85 ?)
Yedekler: Buğra Boyar, Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Mirkan Aydın, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
D.G. Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx (Robin Yalçın dk. 90 ?), Max Gradel xx (Rodriqe Ninga dk. 77 xx), Yatabare xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 46 xx), Samba Camara xx, Barış Yardımcı xx, Hakan Arslan xx, Faycal Fajr xx, Kayode xx (Arouna Kone dk. 77 xx), Caner Osmanpaşa xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Claudemir, Yasin Öztekin, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Max Gradel (dk. 6) (Sivasspor), David Akintola (dk. 8) (Hatayspor)
Kırmızı Kart: Ruben Riberio (dk. 82) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Pablo Santos, Isac Sackey (Hatayspor), Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt (D.G. Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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