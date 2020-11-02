Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1

İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY, (DHA)STAT: Antakya Atatürk Stadı
HAKEMLER: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz (Dk. 76 Boupendza), Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Barbosa), Akintole, Diouf (Dk. 84 Sackey)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 90+2 Robin Yalçın), Fajr, Yatabare (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 76 Ninga), Kayode (Dk. 76 Kone)
GOLLER: Dk. 6 Gradel (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 8 Akintole (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Santos, Ribeiro, Sackey (Atakaş Hatayspor) - Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)Süper Lig´in 7´nci haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
6´ncı dakikada konuk takım Sivasspor´un atağında, Uğur Çiftçi sol kanattan ortaladı, kale önünde yükselen Gradel kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
8´inci dakikada Hatayspor beraberlik golünü buldu. Selim Ilgaz´ın sağ kanattan ortasını takip eden Akintole gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.
30´uncu dakikada Hataysporlu Rayane´nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Gökhan Karadeniz, kaleyi yokladı. Samassa sert şutu çıkardı.
39´uncu dakikada Hatayspor serbest vuruş kazandı. Selim tarafından kullanılan serbest vuruşta top rakip takım barajından döndü.
45´inci dakikada orta sahanın sağ tarafından serbest vuruş kazanan Sivasspor´da Gradel topun başına geçti. Bu futbolcunun kullandığı atışta hiçbir arkadaşı topa dokunamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
47´nci dakikada rakip kaleye inen ev sahibinde Ribeiro ceza sahası içinde kaleyi yokladı ancak top dışarı çıktı.
57´nci dakikada Hatayspor yarı sahasında isabetli paslar yapan Sivasspor´da Fajr´ın şutunu kaleci Munir kurtardı.
61´inci dakikada Fajr bir kez daha şansını denedi, top rakip futbolculara çarparak ceza sahası dışına çıktı.
75´inci dakikada Hatayspor´da Diouf ceza sahası önünden topu ağlara gönderdi. Ancak karşılaşmanın hakemi pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
82´nci dakikada daha önce sarı kartı bulunan ev sahibi takım oyuncusu Ribeiro, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
85´inci dakikada orta saha çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Sivasspor´da Fajr ceza sahasına doğru topu gönderdi, Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
88´inci dakikada atak geliştiren Hatayspor´da Akintole´nin ceza sahası içinden kaleye vurduğu top üst direkten döndü.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-11-02 22:42:30
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