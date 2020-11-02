Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1



İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY, (DHA)STAT: Antakya Atatürk Stadı

HAKEMLER: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz (Dk. 76 Boupendza), Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Barbosa), Akintole, Diouf (Dk. 84 Sackey)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 90+2 Robin Yalçın), Fajr, Yatabare (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 76 Ninga), Kayode (Dk. 76 Kone)

GOLLER: Dk. 6 Gradel (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 8 Akintole (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Santos, Ribeiro, Sackey (Atakaş Hatayspor) - Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)Süper Lig´in 7´nci haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

6´ncı dakikada konuk takım Sivasspor´un atağında, Uğur Çiftçi sol kanattan ortaladı, kale önünde yükselen Gradel kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

8´inci dakikada Hatayspor beraberlik golünü buldu. Selim Ilgaz´ın sağ kanattan ortasını takip eden Akintole gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

30´uncu dakikada Hataysporlu Rayane´nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Gökhan Karadeniz, kaleyi yokladı. Samassa sert şutu çıkardı.

39´uncu dakikada Hatayspor serbest vuruş kazandı. Selim tarafından kullanılan serbest vuruşta top rakip takım barajından döndü.

45´inci dakikada orta sahanın sağ tarafından serbest vuruş kazanan Sivasspor´da Gradel topun başına geçti. Bu futbolcunun kullandığı atışta hiçbir arkadaşı topa dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

47´nci dakikada rakip kaleye inen ev sahibinde Ribeiro ceza sahası içinde kaleyi yokladı ancak top dışarı çıktı.

57´nci dakikada Hatayspor yarı sahasında isabetli paslar yapan Sivasspor´da Fajr´ın şutunu kaleci Munir kurtardı.

61´inci dakikada Fajr bir kez daha şansını denedi, top rakip futbolculara çarparak ceza sahası dışına çıktı.

75´inci dakikada Hatayspor´da Diouf ceza sahası önünden topu ağlara gönderdi. Ancak karşılaşmanın hakemi pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

82´nci dakikada daha önce sarı kartı bulunan ev sahibi takım oyuncusu Ribeiro, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85´inci dakikada orta saha çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Sivasspor´da Fajr ceza sahasına doğru topu gönderdi, Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

88´inci dakikada atak geliştiren Hatayspor´da Akintole´nin ceza sahası içinden kaleye vurduğu top üst direkten döndü.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-02 22:42:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.