Hatayspor - D.G. Sivasspor maçının ardından Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz” Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hatayspor da biz de kazanabilirdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor - D.G. Sivasspor maçının ardından Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz” Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hatayspor da biz de kazanabilirdik”

İHA

Hatayspor - D.G. Sivasspor maçının ardından Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz” Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hatayspor da biz de kazanabilirdik”

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, İzmir’de yaşanan deprem felaketinde ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Erdoğan çok fazla antrenman yapamadıklarını ama oyuncularının sahada karakter gösterdiğini belirterek, “En son 1 ay önce Alanyaspor ile karşılaştığımız maçtan sonra takımın 20 küsür oyuncusu Covid19’a yakalandı. Bu süreçte takım antrenmanına perşembe günü başladık. Oyuncularım sahada karakter gösterdiler, hatta 10 kişi kalmamıza rağmen galibiyeti arayan bir takım vardı sahada. Kesinlikle daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz, bu oyuncu grubu ile inşallah daha çok çalışarak, daha güzel sonuçlar alacağız. Gönül isterdi, burada bugün kendi evimizde Hatay’da ilk defa ışıklandırma altında oynanan bir maçtan galibiyet ile bitirme ama kısmet değilmiş. Bu oyuncu grubu ile biz daha çok başarılara imza atacağız” dedi.

D.G Sivasspor cephesi
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beklemedikleri anda gol yediklerini ve bu golün kendilerini üzdüğünü belirterek, “Her şeyden önce maça çok iyi başladık. İstediğimiz golü de iyi oynarken bulduk. Ama beklediğimiz anda kısa zamanda golü de yedik. Bu gol tabii ki bizi çok üzdü, çünkü maçtan önce dikkat etmemiz gereken şekilde söylemiştik. Sonrasında ortada bir maç geçti, Hatayspor da biz de kazanabilirdik. 10 kişi kaldıklarında biz de onlar da pozisyon yakaladılar. Bence güzel bir maç geçti ama oyun olarak kendi adımıza baktığımızda bu oyun bizi kurtarmaz. Bizim bu oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Ama sakatlarımız, hazır olmayan arkadaşlarımız var. Biraz sıkıntılı durumdayız, bu konulardan dolayı. 2 gün sonra Karabağ maçımız, sonra Galatasaray maçımız var. Tek düşüncemiz bu iki maçı iyi şekilde bitirip 15 günlük arayı en iyi şekilde değerlendirip sakat arkadaşlarımız da geldikten sonra hem lig de hem de Avrupa’da çok daha başarılı olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi Kaptan Çaytemel: "Pozisyonları değerlendirmiş olsaydık 3 puanı almıştık" Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: "Aslında 4-1 olacak bir maçtı"
YEREL HABERLER Hatayspor'da 1 puan yüzleri güldürmedi Kaptan ...
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor maçının ...
İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen ...
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (EK ...
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (EK ...
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (EK ...
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - D.G. Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - D.G. Sivasspor: 1 (Maç ...
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - D.G. Sivasspor: 1 (İlk ...
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Hatayspor: 1 - Sivasspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hatayspor: 1 - Sivasspor: 1 (Maç devam ...
Kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeğe çantasıyla vurup, tokat attı
YEREL HABERLER Kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeğe çantasıyla ...
Damat, gelini altınları almak için dövmüş
YEREL HABERLER Damat, gelini altınları almak için dövmüş
Gelini darp eden damat yağma suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER Gelini darp eden damat yağma suçundan tutuklandı
Hatay'da bir kadın sokak ortasında erkeğe şiddet uyguladı Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet haberi geldi
YEREL HABERLER Hatay'da bir kadın sokak ortasında erkeğe şiddet ...
Jandarmayı görünce uyuşturucu hapları atıp, kaçtılar
YEREL HABERLER Jandarmayı görünce uyuşturucu hapları atıp, kaçtılar
Hatay’da motosikletten atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Hatay’da motosikletten atılan poşetten uyuşturucu hap ...
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Hatay'daki orman yangınında dikkat çeken detay İskenderun'daki yangında etrafındaki tüm ormanlık alan yanan türbe, yangından zarar görmedi
YEREL HABERLER Hatay'daki orman yangınında dikkat çeken ...
Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Hatay’da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hatay’da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Gelini darp eden damat gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gelini darp eden damat gözaltına alındı
Damat, yol kenarında gelini dövdü (2)
YEREL HABERLER Damat, yol kenarında gelini dövdü (2)
Hatay'da darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Hatay'da darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X