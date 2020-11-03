Hatay'da mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece devriye görevini icra eden polis ekipleri şüphelendikleri 01 AFF 598 plakalı aracı durdurmak istemiş ancak dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu polis ekibine çarptı.

Kaza sonucu 1 polis memuru yaralandı.

Aracın içinde bulunan 7 mülteci işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

7 mülteci kazadan yara almadan kurtuldu.

polis ekibine çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı

Hafif Yaralanan polis memuru reyhanlı devlet hastanesi kaldırılıp durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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