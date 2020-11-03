Hatay'da Samandağ-Arsuz yolu trafiğe kapatıldı

Evimin altında fay hattı var mı?

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Hatay’ın SamandağArsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle SamandağArsuz Çevreyolunda kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

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