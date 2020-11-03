Samandağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Evimin altında fay hattı var mı?

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çiğdede Mahallesindeki A.A.'nin evinde saksılara ekili 7 kök Hint keneviri ile 367 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı

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