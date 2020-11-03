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İrlanda Büyükelçisi McGuinness Hatay’da Başkan Savaş: "Maalesef Birleşmiş Milletler dahil burayla ilişki kuran devletler soruna yüzeysel bakıyor"

İHA

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Başkan Savaş, Suriye'de yaşanan savaştan dolayı bölgede 9 yıldır insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Maalesef Birleşmiş Milletler dahil burayla ilişki kuran devletler soruna yüzeysel bakıyor" dedi.

İrlanda Büyükelçisi McGuinness Hatay’da Başkan Savaş: "Maalesef Birleşmiş Milletler dahil burayla ilişki kuran devletler soruna yüzeysel bakıyor"

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Başkan Savaş, Suriye'de yaşanan savaştan dolayı bölgede 9 yıldır insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Maalesef Birleşmiş Milletler dahil burayla ilişki kuran devletler soruna yüzeysel bakıyor" dedi.
İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Büyükelçi McGuinness, bölgede yaşanan sorunları yerinde görmenin ve tespit etmenin daha faydalı olacağını belirtti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede yaşanan sorunlara yerel yönetimler olarak anne şefkati ile yaklaştıklarını belirterek, “Devletler ve hükümetler baba gibidir. Yerel yönetimler ise anne gibidir. O yüzden de biz meselelere anne şefkati ile yaklaşıyoruz. Maalesef Birleşmiş Milletler dahil burayla ilişki kuran devletler soruna yüzeysel bakıyor. Suriye’nin ana damarı patlamış ve bu bölgede akan kan tüm bölgeyi olumsuz etkiliyor. Yanı başımızda yaşanan savaştan dolayı bu bölgede 9 yıldır insanlık dramı yaşıyor” dedi.
Suriye’deki durumun siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getirdiğini belirten Başkan Lütfü Savaş, “Siyasi istikrarsızlıktan dolayı kırsal bölgelerden kent merkezlerine göç yaşanıyor. Bu da beraberinde fakirleşmeyi getiriyor. Mısır’da, Libya’da, Filistin’de ve Irak’ta olduğu gibi iç kargaşalar bitmeyecek ve Avrupa ve Amerika’ya daha fazla göç yaşanacak. Bugüne kadar AB, BM ve ABD’nin aldığı önlemler pansuman gibiydi ancak daha kalıcı önlemler alınmalıydı. Çok iyi önlemler alınmadığı sürece göç dalgası artarak devam edecektir” dedi.

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