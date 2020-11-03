İskenderun’da terör ve yangın nedeniyle yaşanan zararlar karşılanıyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan terör olayları ve yangınlarda zarar gören ev ve iş yeri sahiplerinin zararları karşılanıyor.

Tero¨r saldırısından ve sonrasında yas¸anan yangınlarda zarar go¨ren ev ve is¸ yerlerine nakdi yardımlar Hatay Valiligˆi tarafından yapıldı. I·skenderun Belediyesi de boya badana c¸alıs¸maları gibi fiziki yardımları u¨stlendi.

I·skenderunlu hayırsever is¸ insanlarının destegˆiyle zarar go¨ren evlere, mobilya ve beyaz es¸ya yardımı yapıldı. I·skenderun Kaymakamı I·skender Yo¨nden ve Belediye Bas¸kanı Fatih Tosyalı konu ile ilgili ac¸ıklama yaparak, emegˆi gec¸en herkese tes¸ekku¨r ettiler. Başkan Tosyalı, "Allah’a şükür yaşanan bu süreçte can kaybımız olmadı, tesellimiz budur. Yaraların sarılması noktasında hepimiz üzerine düşen görevi yapıyoruz. Hem terör saldırısında hem yangınlarda zarar gören mağdurların ihtiyaçlarını karşılamış durumdayız. Emeği geçen herkse teşekkür ediyorum" dedi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ise terör saldırısında ve yangınlarda zarar gören vatandaşların zararlarını büyük oranda giderdiklerini belirterek, "Bu süreci emniyeti ile belediyesi ile basını ile iş adamları ile çok başarılı bir şekilde atlattık. Hepimiz İskenderunuz. Bu süreçte yaraların sarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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