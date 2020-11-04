Hatay´da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da polis ekiplerinin bir iş yeri ve eve yaptığı baskında satışa hazır 50 litre sahte içki ile bin 750 litre fermantasyon aşamasında sahte içki ele geçirildi. Baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bir iş yerinde, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde ise bir evde sahte içki üretildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, adreslere yaptığı baskında 50 litre sahte içki ile bin 750 litre fermantasyon aşamasında sahte içki ele geçirdi. Sahte içkileri ürettiği öne sürülen M.A., B.M. ve A.M. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-04 14:26:00



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