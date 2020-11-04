Hatayspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Şanlıurfaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, TFF 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'la karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçı hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular daha sonra pas drili, şut ve dar alan çalışmasıyla idmanı tamamladı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından futbolcular maç saatini beklemeye koyuldu.

Hatayspor'la, Şanlıurfaspor'un karşılaşacağı mücadele yarın saat 20.30'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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