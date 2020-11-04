İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)SALON: Antakya Spor Salonu
HAKEMLER: Serdar Ünal (xx), Mustafa Akıllıoğlu (xx), Halil Erkoç (xx)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İdil Türk (5), Derin Yaya (14), Gizem Başaran (6), Alexis Sade Prince (22), Hind Ben Abdelkader (9), Astou Barro Ndour Gueye (15)
İZMİT BELEDİYESPOR: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat (6), Elif Emirtekin (4), Egle Siksniute (31), Ericak Wheeler (1), Mlica Jovanovic (11), Clarissa Cristina Dos Santos (12)
1'İNCİ PERİYOT: 11-21
İLK YARI: 31-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-54Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8'inci haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor'u konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşma, ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'un 71-65'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-11-04 15:59:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.