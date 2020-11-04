ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)SALON: Antakya Spor Salonu

HAKEMLER: Serdar Ünal (xx), Mustafa Akıllıoğlu (xx), Halil Erkoç (xx)

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İdil Türk (5), Derin Yaya (14), Gizem Başaran (6), Alexis Sade Prince (22), Hind Ben Abdelkader (9), Astou Barro Ndour Gueye (15)

İZMİT BELEDİYESPOR: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat (6), Elif Emirtekin (4), Egle Siksniute (31), Ericak Wheeler (1), Mlica Jovanovic (11), Clarissa Cristina Dos Santos (12)

1'İNCİ PERİYOT: 11-21

İLK YARI: 31-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-54Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8'inci haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor'u konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşma, ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'un 71-65'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-04 15:59:40



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