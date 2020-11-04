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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71 - İzmit Belediyespor: 65

İHA

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71 - İzmit Belediyespor: 65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği İzmit Belediyespor'u son periyottaki oyunuyla 7165 mağlup etti.

Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Halil Erkoç xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk xx 5, Derin Yaya xxx 14, Gizem Başaran xx 6, Alexis Sade Prince xxxx 22, Hind Ben Abdelkader xx 9, Astou Barro Ndour Gueye xxx 15
Başantrenör: Hakan Acer
İzmit Belediyespor: Miray Şahin x, Gülşah Duman x, Kübra Erat xx 6, Elif Emirtekin xx 4, Egle Sıksnıute xxxx 31, Ericak Wheeler x 1, Mlica Jovanovıc xxx 11, Clarissa Dos Santos xxx 12,
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 1121 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 3138 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 4654 (İzmit Belediyespor lehine)
5 faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi), Melis Gülcan (Kayseri Basketbol)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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