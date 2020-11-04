Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71 - İzmit Belediyespor: 65

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği İzmit Belediyespor'u son periyottaki oyunuyla 7165 mağlup etti.



Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Halil Erkoç xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk xx 5, Derin Yaya xxx 14, Gizem Başaran xx 6, Alexis Sade Prince xxxx 22, Hind Ben Abdelkader xx 9, Astou Barro Ndour Gueye xxx 15

Başantrenör: Hakan Acer

İzmit Belediyespor: Miray Şahin x, Gülşah Duman x, Kübra Erat xx 6, Elif Emirtekin xx 4, Egle Sıksnıute xxxx 31, Ericak Wheeler x 1, Mlica Jovanovıc xxx 11, Clarissa Dos Santos xxx 12,

Başantrenör: Fırat Okul

1. Periyot: 1121 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 3138 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 4654 (İzmit Belediyespor lehine)

5 faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi), Melis Gülcan (Kayseri Basketbol)

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