Atakaş Hatayspor, kupa maçına hazır

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) ATAKAŞ Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda yarın saat 20.30'da sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Misli.com 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor karşısında bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapan Atakaş Hatayspor, maç öncesi son idmanını yaptı. Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, 5'e 2 top kapma, çabukluk, pas, hava topu ve şut çalışması yapıldı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-11-04 17:08:41
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