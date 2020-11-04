Atakaş Hatayspor, kupa maçına hazır

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) ATAKAŞ Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda yarın saat 20.30'da sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Misli.com 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor karşısında bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapan Atakaş Hatayspor, maç öncesi son idmanını yaptı. Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, 5'e 2 top kapma, çabukluk, pas, hava topu ve şut çalışması yapıldı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-04 17:08:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.